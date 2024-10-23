Mansur Yavaş: Terörü lanetliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin Haberler.com'a özel değerlendirme yaptı. Önce patlama, ardından çatışmanın yaşandığı olaya ilişkin Yavaş, "Bize bir ihtiyaç olursa ekiplerimiz orada hazır bekliyorlar. Oradaki olayı duyunca da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı bugünkü etkinliği iptal etmiş oldu. İsabet oldu. Terörü lanetliyoruz. terörün şusu, busu, haklısı haksızı olmaz."