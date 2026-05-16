Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin 2026 yılı 1. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi. Seçimin ardından Yavaş ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tarihi Kentler Birliği 2026 yılı 1'inci Olağan Birlik Meclisi Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2 günlük toplantıda, Birliğin son 2 yıllık faaliyetleri değerlendirildi, 'Tarihi Kentlerde Miras Seferberliği Proje Destekleri' kapsamında hazırlanan projeler paylaşıldı ve yeni dönem yönetimi belirlendi. Toplantının 2'nci gününde yapılan seçimde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Encümen üyeliğine; Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan seçildi. Meclis 1'inci Başkan Vekilliğine Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Meclis 2'nci Başkan Vekilliğine ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse seçildi. Katip üyeliklere ise asil üye olarak Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, yedek üye olarak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu seçildi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nde yeniden başkan seçilmesinin ardından birlik üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Yavaş, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Yavaş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

