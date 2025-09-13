Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında ortaya atılan "toplu istifa" iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Son günlerde sosyal medyada Yavaş ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının toplu istifa kararı aldığına yönelik iddialar gündeme gelmişti.

"BU AÇIKLAMAYI SON KEZ YAPIYORUM"

Yavaş, bir sosyal medya hesabı üzerinden yayılan söz konusu iddialara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş'ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz."

Yavaş'ın açıklamasıyla birlikte, kamuoyunda tartışma yaratan "istifa" iddiaları resmen yalanlanmış oldu.