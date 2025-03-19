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Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş" yanıtını verdi.

Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon haberiyle uyandı. Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı kapsamında yapılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

"BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

Gözaltı kararı sonrası telefonla bağlandığı Sözcü TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil" ifadelerini kullandı.

"BENİ DE ALABİLMELERİ MÜMKÜN"

Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna ise Yavaş "Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş... Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" cevabını verdi.

"YURT DIŞINDAYIM, İSTANBUL'A DÖNECEĞİM"

Ocak ayında yapılan planlama çerçevesinde bu hafta Tayvan'da bulunan Mansur Yavaş, "Yurt dışındaydım. Dönüyorum, İstanbul'a geleceğim. Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Hep beraber toplanıp durumu konuşacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Beni de alabilmeleri mümkün
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (66)

Haber YorumlarıSMMM:

KENDİNDEN OLMAYANLARI HAKSIZ ŞEKİLDE YARGILIYORLAR.HALKIN İRADESİNE DARBE YAPIYORLAR.TROLLER GELMİŞ YİNE MAKARNACILAR SİZİ.

Yorum Beğen578
Yorum Beğenme357
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

karşı tarafa hangi suçlamayı yaptıysanız kendinizi, fazlasıyla yaptığı belgelendi kanıtlandı . evrakla kanıtla konuş.

yanıt22
yanıt2
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

SMMM: validenmi öğretiyor bunları sana, ona söyle dedelerinizin rüyası hiçbir zaman gerçek olmayacak

yanıt17
yanıt1
Haber YorumlarıRealist:

Mansurun Ankara için yaptığı 3 icraat söyle, çeyrek takacağım sana..

yanıt20
yanıt7
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

dimi

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıs kcr:

Samaninmi kesildi merkep

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

çok zor değil iki yalan evrakta mansura hazırlarlar. Apo itiyle pazarlık edenler değil bu ülkede dürüst çalışanlar suçlanıyor. 25 yıllık saltanatın sonuçları. Millete ibret olsun diyeceğimde hala anlamıyorlar ki.

Yorum Beğen469
Yorum Beğenme231
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ulen ne yalan evrağı balya balya paralarda valizlerle paralar görüğntüleri yayınlandı soruşturma nın ucu ekrem imamoğlu na dayandı. hala sahte diyorsunuz ya.

yanıt25
yanıt4
Haber YorumlarıDelololiko:

Sinan Aygün ile yaşadığı rüşvet davası ve cenaze poşet davası yeterlir mi ? Şunu unutma tüm siyasetçiler kirlidir. Türk toplumunda siyaset temiz yapılacamaz

yanıt10
yanıt1
Haber Yorumlarıse go:

evet 70 milyona konser verdirip haberim yoktu incelettiriyorum diyen bir başkan belki gerçekten dürüsttür bilgisi dışındadır ama bu da kötü be kardeşim sen daha Ankara'da bir etkinliğe harcanan 70 milyondan haberin yoksa bu ülkeyi nasıl yöneteceksin ? eğri oturalım doğru konuşalım

yanıt20
yanıt2
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