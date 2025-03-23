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Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de yaptığı açıklamada, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitinglere bugün de devam edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuştu. Yavaş konuşmasında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Geçtiğimiz gün Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatan Yavaş, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi" dedi.

Yavaş ayrıca "Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYaşar:

yürü git Mansur

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Haber YorumlarıMGk:

Sende teröristlere çorba dağıtıyorsun Mansur efendi.

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Haber YorumlarıBen ve sen:

Sen simdi konuyu neden saptiriyorsun ?

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