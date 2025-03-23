Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar kapanırken; oy sayımı da başladı.

"BU OLAYLAR OLMASAYDI BU KADAR KATILIM OLMAYACAKTI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Ankara'da yapılan ön seçime ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Yavaş, "Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİME KATILIM SAYISINI AÇIKLADI

Sorulan soru üzerine ön seçime katılan kişi sayısına ilişkin bilgi de veren Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler" sözlerini sarf etti.