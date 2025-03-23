İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

"İş adamlarından gelen paralar İmamoğlu'nun şirketlerine aktarıldı"
Özgür Özel'den medyaya tepki: Hepsini kayda alıyoruz

Özgür Özel'den televizyonlara gözdağı: Hepsini kayda alıyoruz

Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş açıklamasında "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar kapanırken; oy sayımı da başladı.

"BU OLAYLAR OLMASAYDI BU KADAR KATILIM OLMAYACAKTI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Ankara'da yapılan ön seçime ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Yavaş, "Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİME KATILIM SAYISINI AÇIKLADI

Sorulan soru üzerine ön seçime katılan kişi sayısına ilişkin bilgi de veren Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler" sözlerini sarf etti.

Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

SENİNDE YALANININDA ATTIN BARİ BU KADAR YÜKSEK RAKAM ATMA DESENKİ 2-3 MİLYON KİŞİ TAMAM BELKİ DERİZ ZATEN CHP NİN KAYITLI SEÇMENİ 1 MİLYON 850 BİN YANİ TÜRKİYEDEKİ SEÇMENİN YARISI OY KULLANMIŞ SENDE EKODAN AŞAĞI KALIR BİR TARAFIN YOK MEYDANI BOŞ BULDUN SALLAAAAAA

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCnSn Z:

20 değil 80 milyon dese ne olcak ki kim saymış

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlackened:

Ziyaaaa

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEfsane:

İyi bu sefer biraz orantılı atmışlar 150 200 milyon da diyebilirdi. Adamlar tek sandık tek aday var onda bile üç kağıtçılik pesindeler

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

KORKUYORSUNUZ KORKACAKSINIZ KORKUN….

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

Hee aynen 20 milyon ?? bebeklere bile oy attırıp bol keseden sallamayı ne güzel beceriyorsunuz ?? çocuklar için ayrı sandık gördü bu gözler şaka gibi. Mansur başkanda yolunda fırsat doğduya kovala tabi başkaaan :))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

bir rivayete göre 200 milyon olduğu görülmüştür

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yalancılık kanlarına işlemiş, özgür özel 14milyon diyor,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title