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Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum

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Türkiye 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı saat 17.00 itibarıyla başladı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında başkent Ankara da yer alıyor. Açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Başkentte sandıkların 20,49'u açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ankara'da mevcut Başkan Mansur Yavaş yüzde 57,29 oy aldı, Turgut Altınok ise 35,04 oy aldı.

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MANSUR YAVAŞ: BÜYÜKŞEHİR TAMAM, İLÇE SONUÇLARINI BEKLİYORUZ

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum"

Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum

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Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (8)

JY:

MANSUR BASKAN SAGLAM KOMUS BU SEFER.

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Yasin Şenol:

Geçen sefer Mansur yavaş yüzde 37 gelip kazandı hatırlatıyım

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Demir Acer:

digerinin mal varligi basini yakti; O ne oyle yav Ankaranin yarisi dedesinden babasindan miras kalmis)))

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Faruk Açıksöz:

Manusr eryamandaki 7 dairesini londradaji 4 evi nie aciklamiyo

yanıt9
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Damla Sengul:

en önemli yerleri aldık diğer yerler sizin olsun orada takılın size yeter oralar:)

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Yakup:

Mansur doğru dürüst polemiğe bile girmedi şu seçim sürecinde. Gerekeni halk yapacak dedi sonuç ortada.

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sade vatandaş:

benim anlamadığım mansur yavaşın kazanması değil diğer partinin bu ekonomik ortamda o kadar çok oy alması bilinçli seçmenlerin olduğu batı toplumlarında bunun olması imkasızdır

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murat:

Trollar yok biryerde hayırdır paralarımı kesildi acaba

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