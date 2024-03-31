Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum

Türkiye 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı saat 17.00 itibarıyla başladı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında başkent Ankara da yer alıyor. Açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Başkentte sandıkların 20,49'u açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ankara'da mevcut Başkan Mansur Yavaş yüzde 57,29 oy aldı, Turgut Altınok ise 35,04 oy aldı.

MANSUR YAVAŞ: BÜYÜKŞEHİR TAMAM, İLÇE SONUÇLARINI BEKLİYORUZ

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum"