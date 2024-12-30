Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum

Türkiye'de "Erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, anket sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Area Araştırma geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı. Ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ana muhalefetin adayı kim olmalı sorusu soruldu. Mansur Yavaş, yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8'de kaldı. Katılanların yüzde 34.6'sı ise fikrim yok yanıtını verdi.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Genel çerçevede ise Erdoğan ile Yavaş'ın arasında ankete katılanlar yüzde 52.9 ile Mansur Yavaş'ı tercih ederken, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ise yüzde 46.1 ile İmamoğlu önde göründü. Özgür Özel ile Erdoğan arasında ise yarışı yüzde 39.3 ile Erdoğan'ın önde götürdüğü belirtildi.

FATİH ALTAYLI'DAN OLAY YORUM

Anket sonucuyla ilgili Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Youtube kanalında Altaylı, Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması ile ilgili "Seçim döneminden önce oyları yüksek çıkıyor ama sonra iniyor. Ekrem İmamoğlu daha politikacı bir figür" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU MEYDANLARA ÇIKINCA OYU ARTIYOR"

" Mansur Yavaş'ın önde görünmesine şaşırmamak lazım ama seçim dönemi gelmeden, meydanlara çıkılmadan Yavaş'ın durumu budur." diyen Altaylı, "2020'deki ölçümlerde Faruk Acar'dan kendim rica etmiştim. Mansur Yavaş yüzde 66 ile başlamıştı. Yavaş meydanlara çıkınca oyu azalıyor, Ekrem İmamoğlu'nun meydanlara çıkınca oyu artıyor." dedi.

"YAVAŞ MİTİNG MEYDANINA ÇIKINCA OYU DÜŞER"

Mansur Yavaş'ın miting meydanına çıktığında oyunun düşeceğini öne süren Altaylı, "Ekrem İmamoğlu da yüzde 56'lara çıkar yakındır yani oranları. Mansur Yavaş'ın meydan performansı miting performansı iyi değil. Konser meselesinde gördük, çok gerildi. Bence kötü bir insan veya kötü bir aday değil ama Ekrem İmamoğlu daha politikal tip, Mansur Bey çelebi." ifadelerini kullandı.