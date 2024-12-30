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Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum

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Son yapılan bir ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıktı. Yavaş'ın İmamoğlu'nu geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Altaylı, Yavaş'ın seçim dönemine girildikçe oyunun düşeceğini, İmamoğlu'nun da oyunun artacağını öne sürdü.

Türkiye'de "Erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, anket sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Area Araştırma geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı. Ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ana muhalefetin adayı kim olmalı sorusu soruldu. Mansur Yavaş, yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8'de kaldı. Katılanların yüzde 34.6'sı ise fikrim yok yanıtını verdi.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Genel çerçevede ise Erdoğan ile Yavaş'ın arasında ankete katılanlar yüzde 52.9 ile Mansur Yavaş'ı tercih ederken, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ise yüzde 46.1 ile İmamoğlu önde göründü. Özgür Özel ile Erdoğan arasında ise yarışı yüzde 39.3 ile Erdoğan'ın önde götürdüğü belirtildi.

FATİH ALTAYLI'DAN OLAY YORUM

Anket sonucuyla ilgili Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Youtube kanalında Altaylı, Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması ile ilgili "Seçim döneminden önce oyları yüksek çıkıyor ama sonra iniyor. Ekrem İmamoğlu daha politikacı bir figür" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU MEYDANLARA ÇIKINCA OYU ARTIYOR"

" Mansur Yavaş'ın önde görünmesine şaşırmamak lazım ama seçim dönemi gelmeden, meydanlara çıkılmadan Yavaş'ın durumu budur." diyen Altaylı, "2020'deki ölçümlerde Faruk Acar'dan kendim rica etmiştim. Mansur Yavaş yüzde 66 ile başlamıştı. Yavaş meydanlara çıkınca oyu azalıyor, Ekrem İmamoğlu'nun meydanlara çıkınca oyu artıyor." dedi.

"YAVAŞ MİTİNG MEYDANINA ÇIKINCA OYU DÜŞER"

Mansur Yavaş'ın miting meydanına çıktığında oyunun düşeceğini öne süren Altaylı, "Ekrem İmamoğlu da yüzde 56'lara çıkar yakındır yani oranları. Mansur Yavaş'ın meydan performansı miting performansı iyi değil. Konser meselesinde gördük, çok gerildi. Bence kötü bir insan veya kötü bir aday değil ama Ekrem İmamoğlu daha politikal tip, Mansur Bey çelebi." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMGk:

İkisi de başarısız fiyasko adamlar

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Ben katılmıyorum. Sonuna kadar Mansur Yavaş.. Kantakuzen Ekrem'e bin basar.

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Haber YorumlarıNevizadeli:

İstemiyorsunuz çünkü Mansur Başkanı. Neden, çünkü her istediğinizi yaptıramayacak istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız. Vallahi Mansur YAVAŞ adayınız olmadığı sürece CHP ye benden oy falan yok.

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Sen öyle san.

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Haber YorumlarıNK:

Medyadan kovulmuş, postal yalayıcısı bu adamın söylediklerinin bir karşılığı ve önemi yoktur.

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Bunlar CB yardımcısı değil miydi yav şimdide CB adayı mı oluyorlar tiyatrocu bunlar allah bunların eline ülkemizi dü sürmesin inş bunlar devlet falan yönetemez hele eko tam laf cambazı çoook tehlikeki

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Haber YorumlarıTaş:

Mason ve fason kardeşler, tehlikeli üçlü

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

İmamoğlundan lider olmaz boşuna uğraşmayın

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Mevcut şartlarda Rte aday olamıyor. Anayasamı değişti. Hayırdır.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

akp nin favorisi kılıçtaroğlu yine chp den aday olsun

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