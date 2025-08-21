Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu

Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Güncelleme:
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, gazeteci Sinan Burhan "Özgür Özel aday olmazsa, Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Selin Sayek Böke aday gösterilecek" iddiasını ortaya attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden yaptığı açıklamada, "Ben olamazsam çıkarılan adayı desteklerim" mesajı vermişti.

FARKLI SENARYOLAR KONUŞULUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu söylese de tutukluluk durumu sonrası kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

"SELİN SAYEK BÖKE İSMİNİ SIKÇA DUYACAĞIZ"

Gazeteci Sinan Burhan, TV100'de katıldığı programda önemli bir iddia dile getirdi: "O zaman günün sürprizini söyleyeyim. CHP'nin adayı, Özgür Özel olmazsa Ekrem Bey'in de desteğini alarak Selin Sayek Böke olacaktır. Artık bu ismi sıklıkla duyacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke'dir."

Selin Sayek Böke

"ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLURSA..."

Burhan ayrıca, Özgür Özel'in adaylık ihtimaline ilişkin, "Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Kritik nokta şu; eğer Özgür Bey kazanacağına inanırsa aday olacak. Ancak aday olması için genel başkanlığı bırakmak zorunda. Bırakmazsa aday Böke'dir. Çünkü kaybederse genel başkanlığı da risk altına girecek" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıg56wj2s9r7:

erdopana yeni dönemi hayırlı olsun

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet güven:

Vatandaşın derdi;AKP olmasın da kim olursa olsun diyor. Kişiler önemli değil.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Ermeni kökenli

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

iyi de özgür özel zaten kaybettiğim seçimden sonra hemen istifa ederim diyor zaten.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

CHP .. Trump ile resimler çekmez ise .. ABD Bayrakları ile resimler çekmez ise.. insanlar oy vermez 2028 de.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
