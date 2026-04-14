Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 2023 seçim mitinginde belediyeye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiğini açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın hukukun zorlanması olduğu vurgulandı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), İçişleri Bakanlığı'nın, 2023 yılında Karabük'te düzenlenen seçim mitinginde belediyeye ait bazı araçların kullanıldığı gerekçesiyle Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiğini açıkladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde ABB'ye ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar metninde; 'İlgili, emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış' ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca 'bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği' yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır. Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır. Kamu imkanları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır. Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

'SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ HUKUKUN ZORLANMASIDIR'

Açıklamada ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediğinin İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edildiği kaydedilerek, "Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir. Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkanlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş'a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir. Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığı'nın bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
