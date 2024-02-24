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Mansur Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar'da seçim koordinasyon merkezi açtı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi açtı. Yavaş, açılışlarda yaptığı konuşmalarda Ankara'nın bütün ilçe, köy ve mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi açtı.

Yavaş, Evren'deki açılıştan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı konuşmada, göreve gelir gelmez rozetini çıkarıp kimseyi ayırmadan Ankara'nın bütün ilçe, köy ve mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini söyledi.

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hizmeti yaparken 5 yıl boyunca nereye gidersek gidelim nereden bize çok oy, nereden az oy çıkmış hesabını yapmadık. Bir yerin altyapı, su, kanalizasyon ihtiyacı varsa oradan kime ne kadar oy çıktığının önemi var mı? Biz, o problemi çözmek için çalıştık. Hükmetmek için değil hizmet etmek için geldik. Ankara'nın en ücra köşesine kadar ne eksik varsa hizmet etmek için canla başla çalıştık."

"Çılgın projem yok"

Daha sonra Şereflikoçhisar'a geçen Mansur Yavaş, seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Tuz Gölü Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Ankara halkının parasını israf etmediklerini belirten Yavaş, "Benim çılgın projem yok. Benim bir tane projem var: Ankara halkını zengin etmek, onların üretmesini sağlamak, kimseyi aç ve açıkta bırakmamak." dedi.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalıştıklarını söyleyen Yavaş, yürüttüğü sosyal çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yavaş'a CHP'nin Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü ile Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Mustafa Koçak da eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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