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Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ile Etimesgut esnafını ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorunlarını dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile esnafı ziyaret etti.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçimler öncesinde ilçe ilçe gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Beşikçioğlu'yla Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yavaş, daha sonra esnafla da bir araya geldi.

Bölgedeki dükkanları gezen Yavaş, esnafın sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA / Politika

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