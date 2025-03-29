CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
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Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde sahneye çıkan ve kullandığı ifadelerle DEM Parti ile CHP arasında krize neden olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Maltepe mitinginde konuşmasını elindeki kağıttan okuyarak yapması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kullandığı ifadelerle CHP ve DEM Parti arasında krize neden olmuştu. Ancak, Yavaş'ın Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada elindeki kağıttan okuması dikkatlerden kaçmadı.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Doğu illerindeki Nevruz kutlamalarına atıfta bulunan Yavaş, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

ÖZEL, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yavaş'ın bu çıkışı sonrası bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı olarak bendedir" diyerek DEM Partililerden özür dilemişti.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI" SAVUNMASI

Çok geçmeden konuyla ilgili bir açıklama da Yavaş'tan gelmişti. Yavaş, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şöyle demişti: "Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır."

Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

MİTİNG PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA CHP BELEDİYELERİNDE ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN BAYRAMLIK ÇOLUPUNA ÇOCUĞUNA BİR ÇİFT ÇORAP DAHİ ALAMADILAR BİRDE UTANMADAN ÇALDIKLARINIZI AKLAMAK İÇİN MİTİNG YAPIYORSUNUZ UTANIN BİRAZ

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Haber YorumlarıMr Camel:

Erdoğana tşk etmek istiyorum türk milletine cumhurbaşkanı adayı ekrem imanoğlunu sunduğu için erken seçim bekliyoruz

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

seni adamdan saymıyorlar ama sen ne hikmetse peşlerinden ayrılmıyorsun, demek ki sen de..

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Haber Yorumlarıyonuz atalay:

köpeklerin dostluğu önüne kemik düşene kadardır,seçimden önce görürüz onların kemik kavgasını.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

MANSUR EFENDİ SENDİNDE EKREMDEN AŞAĞI KALIR YANIN YOK ANKARADA HANGİ ENGELLİ MAĞDUR GELİRİ OLMAYAN İNSANLARA YARDIM ETMEK YERİNE MİLYONLARCA PARALARI KONSERLERE HARCADIN AMA BENİM MERT DAĞ GİBİ YÜREKLİ POLİSİM MAAŞIYLA ENGELLİ PAMUK ŞEKER SATAN KARDEŞİMİZ YORULMASIN DİYE ELİNDEKİ PAMUK ŞEKERLERİ ÇOCUKLARA DAĞITTI İŞTE CHP O POLİSLERİMİZİN BİRTEK SAÇ TELİ SİZLERDEN DAHA DEĞERLİ ONLARDA MERHAMET VAR SİZLERDE YOK

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Tayyip kalpten gider bu kalabalığı görürse

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Haber YorumlarıSevim CELIK :

Süryani Ermeni Yahudi kırmaları var ya bunları da artık deşifre etmeli artık açık açık milletin gözünün önüne koymalı ve Türk milletine göstermeli biz insanları ırkından dolayı rencide etmiyoruz ama bunlar çok iyi biliyor bunlar Bizans kırmaları

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Haber YorumlarıVefa orçocugu:

Vefa tam bir o çocuğu

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

düzen yandaşları doluşur birazdan. hak hukuk arayanlara gak guguk demeye gelirler...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Mansur Başkan, sizi hiçe sayan bir CHP de kalmaya çalışmanız hile hiç görünmüyor. Hele hele siz de biliyorsunuz kibsuclular suçlu ise cezasını çekecekler. Yazık. Verilen emeklerle geçen bunca yılınızı heba etmişsiniz.

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