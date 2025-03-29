Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde sahneye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kullandığı ifadelerle CHP ve DEM Parti arasında krize neden olmuştu. Ancak, Yavaş'ın Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada elindeki kağıttan okuması dikkatlerden kaçmadı.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Doğu illerindeki Nevruz kutlamalarına atıfta bulunan Yavaş, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

ÖZEL, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yavaş'ın bu çıkışı sonrası bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin genel başkanı olarak bendedir" diyerek DEM Partililerden özür dilemişti.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI" SAVUNMASI

Çok geçmeden konuyla ilgili bir açıklama da Yavaş'tan gelmişti. Yavaş, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek şöyle demişti: "Saraçhane'de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane'de ya da Ankara Kızılay'da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün 'PKK sevdalısı' dediler, bugün 'Kürt düşmanı' diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır."