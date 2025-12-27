Haberler

Salihli SYDV mütevelli heyeti muhtar üyeleri seçildi

Salihli SYDV mütevelli heyeti muhtar üyeleri seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli ilçesinde, 2026 yılında görev alacak muhtarların belirlendiği seçimde Hamza Özbek ve Mehmet Emin Kanat, SYDV Mütevelli Heyeti'ne seçildi. Seçim sonucunda Özbek 64, Kanat ise 63 oy aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde 2026 yılında görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçim, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 103 muhtardan, 95 muhtarın oy kullandığı seçimde Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek, Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat ve Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda 64 oy alan Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek ile 63 oy alan Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat, SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi. Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ise 42 oy aldı.

Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Torun, mütevelli heyetine seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik