Salihli SYDV mütevelli heyeti muhtar üyeleri seçildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'nde 2026 yılında görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçim, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 103 muhtardan, 95 muhtarın oy kullandığı seçimde Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek, Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat ve Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda 64 oy alan Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Özbek ile 63 oy alan Kırveli Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Kanat, SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar üyeliğine seçildi. Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ise 42 oy aldı.

Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Torun, mütevelli heyetine seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA