Manisa haber | AK Parti Manisa eksi Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı Politika Haberleri Manisa haber: AK Parti Manisa eksi Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı 22,23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. AK Parti Manisa eksi Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi son yolculuğuna uğurlandı ANKARA - 22,23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hüseyin Tanrıverdi'nin eşi Fatma Tanrıverdi dün Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tanrıverdi için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tanrıverdi'nin yakınları ve siyaset dünyasından bir çok isim yer aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tanrıverdi'nin naaşı toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Evren Doğru Hüseyin Tanrıverdi Milletvekili Manisa Politika Haberler

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