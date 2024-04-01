Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilk kadın muhtar seçildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 3 erkek adayla muhtarlık için yarışan Ayşe Yılmaz Gönen Sarıgöl merkezdeki ilk kadın muhtar olarak seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde ilçe merkezinde 6 mahalleden biri olan Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı olan Ayşe Yılmaz Gönen, girdiği muhtarlık seçiminde biri iki dönemdir mahalle muhtarı olan dört aday ile mücadele etti. Evli, 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Ayşe Yılmaz Gönen 722 oyla seçilirken en yakın rakibinden 200 oy fazla aldı.

Muhtarlık seçimini kazanan ve Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olan Ayşe Yılmaz Gönen şunları söyledi: "Öncelikle öğrenciler ile ilgili bir projemden bahsetmek istiyorum. Mahallemiz nüfus yoğunluğu yüksek bir mahalle olduğu için okul hayatını devam ettiren çok fazla öğrencimiz var. Bu öğrencilerden durumu yetersiz olanlara burs desteği sağlamak istiyorum. Yine kalabalık bir mahalle olmamız sebebiyle yaşlı nüfusumuzda oldukça yüksek. Yaşlı ve imkanı sınırlı olan vatandaşlarımıza başta yakacak ve gıda olmak üzere sosyal yardımların dengeli ve adil dağıtılması için mücadele etmek istiyorum. Özellikle aza kadromu kurarken genç ve çalışkan isimleri seçmek istedim. Buradaki düşüncem ise mahalle halkının sorunlarını tespit edip bu sorunları bir an önce çözüme kavuşturmayı istiyorum. Mahallemizde ismi 'Mutlu mahalle giyim evi' olan bir ev açmak istiyorum. Bu eve vatandaşlarımız kendilerinin kullanmadıkları eşyalarını getirecekler, bizde bu eşyaları belirli bir düzen içinde evimizde muhafaza edeceğiz ve ihtiyaç sahibi kimselere ulaşmasını sağlayacağız. Son olarak ise 'Bir çocuk bir dilek' projemizden bahsetmek istiyoruz. Bu projemizde ise mahallemizde imkanımız el verdiği sürece yetim ve öksüz küçük kardeşlerimizin bir dileklerini gerçekleştirerek onları mutlu etmek istiyoruz." dedi. - MANİSA