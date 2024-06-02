Manisa'nın Alaşehir ilçesinde muhtarlık seçimi iptal edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde 1 oy farkla seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıkınca seçim iptal edildi. Bugün tekrar edilen seçimlerde 3 aday yarışırken, en fazla oyu alan Ali Avcı mahallenin yeni muhtarı seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çeşneli Mahallesi'nde 3 aday muhtar olabilmek için yarışmıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya 128 oy alarak seçimi kazanırken, diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy almıştı. Seçim sonuçlarının Alaşehir İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından 1 oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığını ve bunun tutanakla kayıt altına alındığını belirterek, seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İlçe Seçim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda itirazı yerinde bularak seçimi iptal etmişti. İptal edilen seçim bugün tekrar yapıldı. 3 adayın yarıştığı seçimlerde Ali Avcı 151 oy alarak mahallenin yeni muhtarı olurken, Cavit Kaya 137 oy, Mehmet Akbulut ise 80 oy aldı. - MANİSA