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Manisa'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintas, muhtarlığın önemini vurgulayarak katılımcılara ilçeyle ilgili bilgi verdi. Ayrıca, Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.