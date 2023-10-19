Manisa'da Muhtarlar Günü Kutlandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintas, muhtarlığın önemini vurgulayarak katılımcılara ilçeyle ilgili bilgi verdi. Ayrıca, Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle program düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda toplanan muhtarlar adına Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintas tarafından anıta çelenk sunuldu.
Mintas, yaptığı konuşmada muhtarlığın önemini vurgulayarak katılımcılara ilçeyle ilgili bilgi verdi.
Muhtarlar Günü kapsamında Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından Mimar Sinan Parkı kafeteryasında kahvaltı etkinliği organize edildi.