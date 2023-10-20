Manisa'da İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Manisa'da düzenlenen gösteride vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Gıyabi cenaze namazı sonrası yapılan gösteride İsrail'in zulmünün durması talep edildi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları, Manisa'da protesto edildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 14'üncü gününde sürerken, Manisa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Hatuniye Camii'nde cuma namazını müteakip Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan tarafından dua edildi. Gıyabi cenaze namazının ardından Manisa Valiliği önünde toplanan yaklaşık bin vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile tekbirler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Platform Başkanı Osman Güleser, İsrail zulmünün bir an önce durması gerektiğini söyledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş ve basın açıklaması sırasında Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da güvenlik ekiplerinin başında yer aldı.

Mitinge AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA