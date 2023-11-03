Manisa'da DEAŞ Terör Örgütü Şüphelisi Yakalandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü dönem içerisinde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı şeklinde bilgileri bulunan hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, yabancı Uyruklu A.E.H. (42) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA