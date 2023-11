Manavgat'ta 40 kadın AK Parti saflarına katıldı

Manavgat ilçesinde Kadınlar Kulübü üyesi 40 kadın, parti binasında düzenlenen törenle Ak Parti'ye katıldı. Törende konuşan AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Kadınların toplumun her kesiminde her alanında dolgu malzemesi olarak değil, gerçek anlamda rol alması gerekmektedir" dedi.

Manavgat'ta Kadınlar Kulübü üyesi 40 kadının AK Parti'ye katılması nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti ilçe binasındaki törene AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Ali Erol, AK Parti Yönetim Kurulu, belediye başkan aday adayları hazır bulundu.

Törende konuşan Milletvekili Tuba Vural Çokal, kadınların kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bir kadın, bir anne, bir eş, bir kardeş olarak bunu söylüyorum. Toplumun her kesiminde, her alanında dolgu malzemesi olarak değil ama gerçek anlamda kadınların rol alması gerekiyor. Ben de bir kadın olarak, aynı zamanda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanvekili olarak elimden geldiğince kadınlarımıza her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu asıl yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kadınlara tanıdığı haklarla onların toplumda hak ettiği yeri almasını sağladı. İşte başörtüsü konusunda yapılan devrim niteliğindeki çalışmalar sonucunda bugün milletvekili olarak TBMM'de başörtülü kadınlarımızın olması, her alanda her kurumda kadınların yer almasının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şu anda da aramızda kadınlarımız var, partimize katılmak isteyen, dünyasında yer alan ve söz sahibi olan kadınlarımız. Hoş geldiniz diyorum. Her zaman halkın içindeyiz. Hiçbir zaman halkın içinden kopmadık. Seçim bitti yine sahadayız. Ben 4 haftadan beri çocuklarımı görmüyorum. Hani, deniliyor ya 'halkın içinde misiniz' diye. (Muhalefeti kastederek) Ben söylüyorum, halkın içine inmelerini, Manavgat halkının sesine bir kulak vermelerini gerçekten istiyorum. Burada çöp çamur belediyeciliğinden başka hiçbir şey yok. Varsa gösterin" dedi.

Tuba Vural Çokal'ın konuşmasının ardından partiye katılan kadınlara rozetleri takıldı ve toplu fotoğraf çektirildi. - ANTALYA