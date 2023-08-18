Manavgat Liman Başkanı Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alındı

Manavgat'ta bir tekne sahibi, Liman Başkanı İ.E.B.'nin kendisinden 3 bin Euro rüşvet istediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, rüşvet miktarı Liman Başkanı'nın masasında bulundu ve şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Liman Başkanı İ.E.B., bir tekne sahibinden 3 bin Euro rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Manavgat'ta yeni tekne alan adı açıklanmayan bir kişi, tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı'na başvurdu. Başvuru sahibini odasına çağıran Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., kayıt işlemleri için 3 bin Euro istedi. Liman başkanının isteğine 'tamam' diyen tekne sahibi, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından seri numarası alınan 3 bin Euro, tekne sahibi tarafından liman başkanı İ.E.B.'ye odasında verildi. Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından sivil giyimli jandarma görevlileri kendilerini tanıtarak içeri girdi.

Odada yapılan aramada tekne sahibinin verdiği seri numaraları alınan 3 bin Euro, Manavgat Liman Başkanı İ.E.B.'nin masasının çekmecesinde bulundu. Şüpheli İ.E.B., jandarma ekipleri tarafından 'rüşvet almak' suçundan gözaltına alındı.