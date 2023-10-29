Maltepe Belediye Başkanı Diyanet İşleri Başkanı'nı Kınadı

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Eğer bugün Diyanet İşleri Başkanı varsa bu Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet sayesinde var. Ama bu zatı muhterem, sizden aldığı vergiyle lüks Mercedeslere biniyor, Cumhuriyet'in bütün olanaklarını kullanıyor, uçaklara biniyor, saraylarda yaşıyor, bütçeyi kullanıyor ama cuma hutbesinde Mustafa Kemal'i anmıyor. Yazıklar olsun. Ey Diyanet İşleri Başkanı, sana buradan çağrıda bulunuyorum: Son nefesine kadar 550 bin Maltepeli sana hakkını helal etmiyor. Benim Ulu Önderimi, dünyanın diz çöktüğü Mustafa Kemal'i ağzına almayan bir Diyanet İşleri Başkanı'nı reddediyorum, kınıyorum şiddetle" dedi.

İstanbul Maltepe'de 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen Ozan Doğulu ve Şevval Sam konserleri öncesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Vatan, Millet Sevdasıyla Nice Yıllara" adıyla yayınladığı cuma hutbesinde Atatürk'e yer vermemesine tepki gösterdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Sizinle aslında biraz dertleşmek istiyorum. Mustafa Kemal, hilafeti kaldırınca dedi ki 'Din ve devlet işleri birbirinden ayrılsın.' Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu. Bana göre de doğru, bugün de sahip çıkıyorum. Ama gel gelelim ki Türkiye'de 9-10 bakanlığın bütçesinden daha fazla bir bütçe alan Diyanet İşleri Başkanımız, son model Mercedes'e, lüks uçaklara biniyor, fetva veriyor cuma günü. Bu cuma günü, camilerde, hutbe okuttu. Eğer bugün Diyanet İşleri Başkanı varsa bu Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet sayesinde var. Ama bu zatı muhterem, sizden aldığı vergiyle lüks Mercedeslere biniyor, Cumhuriyet'in bütün olanaklarını kullanıyor, uçaklara biniyor, saraylarda yaşıyor, bütçeyi kullanıyor ama cuma hutbesinde Mustafa Kemal'i anmıyor. Yazıklar olsun. Ey Diyanet İşleri Başkanı, sana buradan çağrıda bulunuyorum: Son nefesine kadar 550 bin Maltepeli sana hakkını helal etmiyor. Etmezsiniz, çünkü sizin vergilerinizle orada oturuyor. Alın terinizle, asgari ücretle ödediğiniz vergilerle orada ahkam kesiyor, benim Ulu Önderimi, dünyanın diz çöktüğü Mustafa Kemal'i ağzına almayan bir Diyanet İşleri Başkanını reddediyorum, kınıyorum şiddetle. Bunlar meydanı boş bulmuşlar. Susuyorsak, tavır koymuyorsak asaletimizdendir."