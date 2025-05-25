Malta, Filistin Devletini Tanıyacak

Malta, Filistin Devletini Tanıyacak
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Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Abela, bu kararın Birleşmiş Milletler'deki konferans sonrasında resmi olarak duyurulacağını belirtti.

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Abela, Malta'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili iki devletli çözüm hakkında düzenleyeceği üst düzey konferansın ardından Filistin devletini tanıma kararını resmiyete dökeceğini ifade etti. Abela, söz konusu adımı "ahlaki bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor. - VALLETTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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