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Malatyalı depremzedelerin EYT başvurusu

Politika Haberleri

Malatyalı depremzedelerin EYT başvurusu Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Malatyalı depremzedeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulundu.

Malatyalı depremzedelerin EYT başvurusu

MALATYA - Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Malatyalı depremzedeler Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT süreci başlamış oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ise vatandaşlar EYT ile ilgili düzenlenen kararnamenin ardından Sigorta İl Müdürlüğünde başvuruda bulundu.

EYT'yi uzun zamandır beklediğini söyleyen depremzede Hasan Karakuş, "Depremzedeyiz. Dün akşam Cumhurbaşkanımızın onayladığı EYT için geldik başvuru yaptık. Yoğunluk da yoktu bizimle ilgilendiler. Dilekçemizi sunacağız iş yerine iş yeri kabul ederse çalışacağız. EYT faydalı olacak bizim için. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Çok büyük nimet" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya EYT Politika Haberler

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