Malatya ziyaretinde "Çakal" iddiası ortalığı karıştırmıştı! Davutoğlu'ndan videolu yanıt - Haberler

Malatya'daki 2 günlük ziyareti kapsamında, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

İL BAŞKANI'NIN "ÇAKAL" DEDİĞİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

DAVUTOĞLU CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

İDDİALARA VİDEO PAYLAŞARAK CEVAP VERDİ

Yaşanan gerilimin ardından Davutoğlu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bir video yayımlayan Davutoğlu, esnaf ziyaretinin çok olumlu geçtiğini savundu. Davutoğlu paylaşımına "Malatya'da gerçekte ne yaşandı, yalanı huy edinenler ne yazdı?" notunu düştü.