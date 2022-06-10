Malatya ziyaretinde "Çakal" iddiası ortalığı karıştırmıştı! Davutoğlu'ndan videolu yanıt - Haberler

Malatya ziyaretinde "Çakal" iddiası ortalığı karıştırmıştı! Davutoğlu'ndan videolu yanıt
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Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile tartışan bir vatandaşa partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın "Çakal" ifadesini kullanarak hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Gerginliğin artması üzerine vatandaşlar Uçkan'ın üzerine giderken, Davutoğlu apar topar bölgeden uzaklaştırıldı. Durumun medyaya yansıması üzerine Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Malatya'da gerçekte ne yaşandı?" notuyla video yayımladı.
Malatya'daki 2 günlük ziyareti kapsamında, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.
Yaşanan gerilimin ardından Davutoğlu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bir video yayımlayan Davutoğlu, esnaf ziyaretinin çok olumlu geçtiğini savundu. Davutoğlu paylaşımına "Malatya'da gerçekte ne yaşandı, yalanı huy edinenler ne yazdı?" notunu düştü.