Malatya Valiliği'ne atanan, Vali Ersin Yazıcı'ya duygusal veda

Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, valilik binasından uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı veda programında Vali Yazıcının eşi Hanife Yazıcı ve bazı personelin gözleri doldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler kararnamesi ile Malatya Valiliği'ne atanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, valilik binasından düzenlenen programla yeni görev yeri Malatya'ya uğurlandı. Vali Yazıcı, makamında vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan ve kamu kurumu yöneticileri ile bir araya geldi. Kısa konuşmanın ardından Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, protokol üyeleriyle tek tek vedalaştı. Vali Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, valilik binasından çıkarken duygusal anlar yaşandı. Bir kadın koruma ve bazı personelin gözlerinin dolduğu, Hanife Yazıcı'nın ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ayrı uçaklarla gidecek olan Vali Yazıcı eşi ve çocuklarıyla vedalaştıktan sonra makam aracı ile havalimanına doğru hareket etti. - ANTALYA