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Malatya haberi: Malatya TSO'da Sadıkoğlu güven tazeledi

Politika Haberleri

Malatya haberi: Malatya TSO'da Sadıkoğlu güven tazeledi

Malatya haberine göre Malatya Sanayi ve Ticaret Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Malatya Sanayi ve Ticaret Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı Malatya Sanayi ve Ticaret Odası (MTSO) bugün seçime gitti.

Yapılan seçimlere beyaz liste ile katılan mevcut başkan başkan Oğuzhan Sadıkoğlu 30 komitenin 23'ünü kazanarak yeniden başkan seçilirken, diğer başkan adayı Akif Baştürk ise 7 komitede üstünlük sağladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kısa bir açıklama yapan Oğuzhan Sadıkoğlu, "Yönetimini arkadaşlarımızla oluşturduğumuz beyaz liste seçimleri kazandı. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya'mıza hizmet etmeye çalıştık. Bugün sadakat kazanmıştır. Zorlama ile bir şeylerin olmayacağını birileri anlamıştır" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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