Malatya'da Yeni Prestij Çarşısı Projesi İncelendi

Malatya'da Yeni Prestij Çarşısı Projesi İncelendi
Güncelleme:
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Saray Mahallesi'nde yapımı süren prestij çarşısı projesini yerinde inceledi. Projenin tamamlandığında Malatya'nın yeni bir çarşıya kavuşacağını belirtti.

Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde yapımı süren rezerv alan projesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, teşkilat üyeleri, kurum müdürleri ve müteahhit firma yetkilileri ile sahayı gezen Tüfenkci, projenin tamamlandığında Malatya'nın yeni prestij çarşısı olacağını söyledi.

Şantiye alanında açıklamada bulunan Tüfenkci, "Malatyamızın prestijli yeni bir çarşısı olacak. Hemşehrilerimiz her gün yükselen binaları görüyor. Proje tamamlandığında Malatya yepyeni bir çarşıya kavuşacak" dedi.

Projenin zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Tüfenkci, alanın fore kazık sistemi ile desteklendiğini aktardı. Projede 1450 araç kapasiteli kapalı otopark, 594 konut, 250 ofis ve 493 dükkan bulunduğunu kaydeden Tüfenkci, otoparkların şehir trafiğine katkı sağlayacağını ve afet durumlarında sığınak olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Yeni çarşının geniş caddeler, estetik mimari, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarıyla klasik çarşılardan farklı bir yapıda olacağını söyleyen Tüfenkci, konut tipi dağılımının ise 313 adet 2+1, 269 adet 3+1 ve 12 adet 4+1 daireden oluştuğunu belirtti.

Saray Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların Malatya'nın merkezinde önemli bir dönüşüm olduğunu da kaydeden Tüfenkci, "Sözleşme süresi içerisinde tamamen bitirilip hemşehrilerimize teslim edilecek. Rabbim devletimize zeval vermesin. Malatyamıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
