Malatya'da yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapılan denetimlerde gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yapılan denetimlerde gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince son bir haftada yapılan çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca, 8 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 25 uyuşturucu hap, 16 gram uyuşturucu madde, 520 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin bandrolsüz boş makaron, 5 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.