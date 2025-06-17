Malatya'da Yangın Sonrası İncelemelerde Bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Destek Sözü Verdi
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ilçesi Üçdeğirmen Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Ölmeztoprak, can kaybının olmadığını ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kale ilçesi Üçdeğirmen Mahallesi'nde çıkan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ölmeztoprak, can kaybının yaşanmadığını, yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşlara gerekli desteklerin sağlanacağını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, sürecin yakından takipçisi olacaklarını söyledi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika