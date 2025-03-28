Malatya'da Şantiyedeki Yemekhane Çadırında Yangın

Malatya'da bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşama doğru Battalgazi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA