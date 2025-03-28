Malatya'da Şantiyedeki Yemekhane Çadırında Yangın
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda çıkan yangında yaralanan olmadı; maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay, akşama doğru Battalgazi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede yemekhane olarak kullanılan çadırda yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika