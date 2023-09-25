Malatya'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/ Ypg Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde daha önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.