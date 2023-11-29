Malatya'da mücbir sebep hali uzatıldı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen aralarında Malatya'nında bulunduğu bazı bölgelerde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen aralarında Malatya'nında bulunduğu bazı bölgelerde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "mücbir sebep hali"nin aralarında Malatya'nında bulunduğu bazı bölgelerde 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmayı sürdüklerini kaydeden Ölmeztoprak, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA