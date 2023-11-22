Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı
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Malatya'da yapılan bir kaçakçılık operasyonunda, il dışından kente silah getirileceği tespit edildi. Operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda il dışından kente silah getirileceği belirlendi.
Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanmış 5 glock tabanca ele geçirildi, şüpheliler Y.B. ve B.D.H.yakalandı.
Şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Politika