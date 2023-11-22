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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı

Malatya'da yapılan bir kaçakçılık operasyonunda, il dışından kente silah getirileceği tespit edildi. Operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.