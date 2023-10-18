Malatya'da İsrail'i Protesto Gösterisi

İsrail'in Filistin'de bir hastaneyi bombalaması üzerine Malatya'da binlerce vatandaş, İsrail'i protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteri sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İsrail'in Filistin'de bir hastaneyi bombalaması üzerine yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da halk, İsrail'i protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze'de bombalı saldırısı sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesi, Malatya'da binlerce vatandaş tarafından protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi arkasındaki alanda toplanan vatandaşlar, çevre yolunu trafiğe kapatarak sloganlar ile İsrail'e tepki gösterdi. Gösteri sırasında vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Vali Ersin Yazıcı'nın devreye girmesi ile kalabalık yolu trafiğe açarken, vatandaşlar Akçadağ ilçesinde bulunan ABD denetimindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru konvoylarla yola çıktı. Jandarma ekipleri radar üssü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - MALATYA