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Malatya'da depremzedelere köy evleri teslim edilecek

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğanşehir ilçesinde yapımına başlanan köy evlerinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, tamamlanan 59 konutun Aralık ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğanşehir ilçesinde yapımına başlanan köy evlerinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, tamamlanan 59 konutun Aralık ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için çalışmaların sürdüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde ihale süreci tamamlanan 2 bin 427 köy evi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bin 160 konutta çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Ölmeztoprak, Altıntop Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 59 köy evinin ise Aralık ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, kenttin yeniden ayağa kalkması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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