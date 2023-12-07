Malatya'da depremzedelere ısıtıcı ve ranza temini yapılacak

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentlerde kalan vatandaşlara mevcut ısınma araçlarının yanı sıra talep edilmesi durumunda AFAD ekiplerince ısıtıcı ve ranza temini yapılacağını belirtti.

Malatya'da, kış mevsiminin kendini hissettirdiği şu günlerde, kent genelinde 74 ayrı notadaki konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren vatandaşların ısınma sorunu yaşamaması için çalışma başlatılırken, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aralık ayı sonu itibariyle konteyner kentlerde kalan ihtiyaç sahibi depremzelere mevcut ısınma araçlarının yanı sıra talep edilmesi durumunda AFAD ekiplerince ısıtıcı ve ranza dağıtımı yapılacağını söyledi.

"Talepler özenle alınarak ay sonunda karşılanacak"

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Kızılay ve Kızılay IFRC'nin koordinasyonunda yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla malzemelerin yerel firmalardan temin edilerek, ay sonu itibariyle ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızda 74 konteyner kent çalışması başlatılmış olup 69 konteyner kentte devam eden yaşam alanımızda 28 bin 833 konteyner kurulumu yapılmıştır. Kırsal alanlarda 7 bin 258 adet konteyner kurulumu gerçekleşmiş ve 29 bin 800 kişi yaşamaktadır. Toplamda 31 bin 747 konteyner kurulumu gerçekleşmiş barınan kişi sayısı ise 113 bin 996'dır. Kış aylarının ağır şartları içerisine girdiğimiz şu günlerde, konteynerlerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ranza ve ısıtıcı talepleri özenle alınarak tam rakamları itibariyle ay sonunda karşılanmış olacaktır" dedi.

"Devletimizin gücü deprem bölgesinin üzerinde"

Yerli ve milli üretimi desteklemek amacıyla tüm ısıtıcı ihtiyaçlarının yerel firmalardan temin edileceğini aktaran Ölmeztoprak, " Tüm konteyner kentlerimizde ve bireysel yaşam konteyner ziyaretlerimizde ailelerimizin ve özellikle annelerimizin kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye talep ettikleri ranza ve ısıtıcılar talepleri doğrultusunda, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığımız ve ilgili Vali Yardımcımız ile yaptığımız görüşmeler ve ilettiğimiz talepler ile birlikte kurumlarımızın kararlı çalışması neticesinde bu ay sonuna kadar tamamen karşılanmış olacak. Devletimizin gücü deprem bölgemizin üzerinde odaklanmış durumda ve geçici barınma merkezlerimiz ise belirli bir standardın üzerinde depremzede hemşehrilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA