Malatya'da DEAŞ ve PKK/YPG operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ ve PKK/YPG üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ Ypg üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, DEAŞ üyesi 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.