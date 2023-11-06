Malatya'da jandarma tarafından DEAŞ ve PKK/PYD-YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da DEAŞ ve PKK/PYD-YPG operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Malatya'da jandarma tarafından DEAŞ ve PKK/PYD- Ypg terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA