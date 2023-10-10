Malatya'da DEAŞ Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
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Malatya'da gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika