Malatya'da Büyükşehir için Ölmeztoprak sürprizi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Malatya'da gözler 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine çevrilirken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan kamuoyu araştırmalarında AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak isminin ön plana...

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Malatya'da gözler 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine çevrilirken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan kamuoyu araştırmalarında AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak isminin ön plana çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesinin ardından Malatya'da, gözler 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine çevrilirken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ismi ön plana çıkıyor.

14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya koyduğu performansla kentte en çok konuşulan isimlerin başında gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda öne çıktığı bildirilirken, yaklaşık 15 yıllık yerel yönetimler tecrübesi bulunan Ölmeztoprak'ın Büyükşehir için sürpriz yapabileceği belirtiliyor. - MALATYA