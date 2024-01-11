Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı

Malatya'da AK Parti İl Binası önünde gerçekleşen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a destek buluşmasına katılım yoğun oldu. Yapılan açıklamalarla Malatya'da dayanışma ve birliktelik ruhunun canlı bir örneği görüldü.

Buluşmada Malatya'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, şehrin geleceği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yürüttüğü projeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Öte yandan açıklamalarda Malatya'da adından sıkça bahsedilen ve Malatya kamuoyu tarafından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şelale grubuna ise açılan pankartlarla tepki gösterildi.