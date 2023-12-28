Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ı ziyaret etti

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ı ziyaretinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrimizdeki çiftçileri ve üreticileri desteklemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan, Başkan Gürkan Büyükşehir Belediyesi uhdesinde tarıma ve hayvancılığa verilen bazı desteklerden bahsederek, "İl Tarım ve Orman Müdürümüzü ziyaret etmeye geldik. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz şu anda DSİ 92. Şube Müdürlüğü binasında hizmet veriyor. Tabii burası Battalgazi Belediye Başkanıyken yaptırdığımız binalardan biri ve yaşanan depremlere rağmen sapasağlam ayakta duruyor. Bugün bu bina DSİ Şube Müdürlüğümüze, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve diğer birimlerimize ev sahipliği yaptığı gibi dışarıdan gelen misafirleri de ağırlayan bir mekandır. Demek ki doğru işler doğru zamanda ve doğru şekilde yapılırsa hem depreme dayanıklı olur hem de amacı doğrultusunda işlevini görür. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile yakın mesai içerisindeyiz. Bir taraftan nadasa bırakılmış toprakların ekilmesi noktasında tohum, sebze fidesi, fidan temini sağlarken bir taraftan da sulama ve benzeri teşviklerin yapılması anlamında Tarım ve Orman Bakanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, DAP, Fırat Kalkınma Ajansı ile yaptığımız çalışmalar neticesinde şehrimizde sulanabilir arazilerinin artırılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca hayvancılığın gelişmesi içinde gerekli projelere destek veriyoruz. Diğer taraftan şehrimizin daha sağlıklı ve çevreye duyarlı olma noktasında üretimin ve hayvancılığın artırılması için örnek çalışmalar yaptık. Bu konuda da İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz paydaşımız olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile her zaman koordinasyonlu bir şekilde çalışmışızdır. Bundan sonraki süreçte de değerli il müdürümüzle bu çalışmaları daha üst segmente taşıyarak, şehrimizdeki çiftçileri ve üreticiler desteklemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. DAP'tan aldığımız kaynaklarla ve belediyemizden temin ettiğimiz kaynaklarla sulanabilir arazilerin artırılması noktasında yoğun bir çalışma yürüttük. Ayrıca depremden zarar gören sulama kanalları ile de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem üretimin teşviki anlamında hem de çiftçilerimizin desteklenmesi anlamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İl Tarım ve Orman Müdürümüzün şahsında bütün çalışanları tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, "Tarım tüm ülkede olduğu gibi ilimiz içinde insanlarımızın geçimini sağladığı ana kaynaklardan birisi de tarımdır. Bu çerçevede Malatya ilimiz için de aynı şekilde insanlarımız geçimini tarımdan sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Geçmişte ve şu anda bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizden tohum, fidan ve sıvat gibi birçok destek aldık. Bütün bunların yanı sıra yaptıkları altyapılar ile de bizlere katkı sundular. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Göreve yeni başladık ama her zaman Başkanımızın desteğini gördük. İnşallah bundan sonrada desteklerini göreceğiz. Bizlerde Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa çalışarak, kırsaldaki insanlarımıza katkıda bulunmak adına elimizden geleni yapacağız. Sayın Başkanımızın bizleri ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA