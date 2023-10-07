Malatya Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Malatya Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde bağımsız olarak Akçadağ Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Kazgan, beraberindeki Akçadağ Belediye Meclis üyeleri Mustafa Menge ve Mustafa Turhan ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı.

Kazgan ve meclis üyelerine rozetlerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. - MALATYA