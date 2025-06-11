Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim

Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
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Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın duruşmasına katılmak üzere Silivri'ye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, aracını 1 kilometre uzağa park ettirildiği gerekçesiyle jandarma komutanıyla tartıştı. Uygulamayı "komplo" ve "siyasi baskı" olarak nitelendiren Tanal, "Eğer resmi aracım trafiği engellemiyorsa milletvekilliğinden istifa ederim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davayı izlemek üzere bölgeye gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik uygulamaları nedeniyle jandarma komutanıyla sert bir tartışma yaşadı.

"BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ OLUYOR"

Tanal, aracını duruşma salonuna yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bırakmak zorunda kaldığını belirterek uygulamaya tepki gösterdi. Daha önce katıldığı duruşmalarda böyle bir engellemeyle karşılaşmadığını dile getiren Tanal, "17 yıldır olmayan bir aksiliği bugün niye yaşıyoruz? Arabayı 1 kilometre ötede bırakıyoruz. Bu duruşmalara yıllardır katılıyorum, böyle bir şey ilk kez oluyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"EĞER ÖYLE DEĞİLSE İSTİFA EDECEĞİM"

Yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlisinin "Resmi aracınız trafiği engelliyor" demesi üzerine Tanal, "Gelin birlikte bakalım! Eğer öyle değilse milletvekilliğinden istifa edeceğim!" diyerek meydan okudu.

"SİYASİ BASKI" VE "KOMPLO" OLARAK NİTELENDİRDİ

Tanal, uygulamayı "siyasi baskı" ve "komplo" olarak nitelendirdi. Yaşananlara tepki gösteren CHP'li vekil, "Bu bir komplo! Bunu kabul etmiyorum!" diyerek durumu protesto etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli İhsan Muradoğlu:

Bizim için hiç farketmez istifa et de bak ne yaparlar sana Mahmut efendi

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Haber YorumlarıAttilan:

Devletin yani milletin kamu görevlilerinin siyasi partilere veta iktidar partisine hizmetkar olmakarını kınıyoruz. Kazandığınız paralar bizim vergilerimizle karşılanıyor işini hakkıyla yapanlara helal olsun ama yapmayanlara veya bitilerne hizmet edip götevini köyüye kullananlara haram olsun

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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Etmezsen hatırım kalır. hain, nerede bir Türkiye düşmanlığı varsa siz oradasınız

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

Bu adamın milletvekilliği anlayışı nerde pis iş varsa orda olmak mikser gibi ortalığı karıştırmak

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Mikser gibi adam her yeri karıştırıyor

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