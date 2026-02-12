Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan: Teke tek kalsak...
Dün Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na atanan iki ismin yemin töreni sırasında kaos yaşanmıştı. AK Parti ve CHP kanadı birbirine girmiş, CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanamıştı. Olay sonrası ilk kez açıklama yapan Tanal, "Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir" ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı.
- Meclis'te Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişimi yaşandı. Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi atandı.
İki bakanın yemin töreni öncesi Meclis, dün adeta ringe döndü.
Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu gerginlik çıktı.
Ak Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
OSMAN GÖKÇEK'TEN TANAL'A YUMRUK
Yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Parti tarafına doğru yumruk savurduğu esnada AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.
TANAL AÇIKLAMA YAPTI: "TEKE TEK OLSAK"
Tanal dün yaşanan olaylardan sonra bugün yaptığı açıklamada, "Bu süreçte sistemli bir saldırıya uğradım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ki Osman Gökçek ve Mahmut Tanal tek başlarına karşı karşıya kalsalar ne olacağını tahmin etmek zor değildir.
Karşımızda çok sayıda kişiyle planlanmış bir müdahale vardı. Bu esnada beni tutanların da etkisiyle dengemi kaybetmem sonrasında çeşitli görüntüler ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.