Mahmut Arıkan'dan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine İlişkin Açıklamalar

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi çerçevesinde yapılması gereken hukuki düzenlemeleri ve çözüm yollarını dile getirerek, iktidardan taleplerde bulundu.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bizim beklentimiz ve talebimiz; sürecin yol haritasının ortaya konulması, gerekli düzenlemelerin hak ve adalet çerçevesinde yapılması ve hukuka riayet edilmesidir" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuştu. Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili, "Komisyonun çalışmalarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için biz tüm varlığımızla, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının tanınmasını istiyoruz. Kürt meselesinin çözümünü samimi bir şekilde istiyoruz. Hak ve özgürlüklerin önündeki kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Kayyım rejiminin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. KHK (Kanun Hükmünde Kararname) mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Harp okulu öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. 'Barış Akademisyenleri'nin artık kürsülerine kavuşmasını istiyoruz. Hukuka rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın ve birçok mağdurun özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Bütün bu adımların atılması için iktidarın Ada seferleri düzenleyip, durmasına gerek yok" dedi.

'DAHA KAÇ KOMİSYON KURMANIZ GEREKİR'

Arıkan, "Biz şunu soruyoruz; Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti olması için kaç sefer yapmak gerekir, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak için hangi Ada'ya gitmek gerekir, hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları kaldırmanız için daha kaç tane komisyon kurmanız gerekir, KHK'lıların, akademisyenlerin, gazetecilerin mağduriyetlerini gidermek için onların hangi adada yaşamaları gerekiyor? Açlık sınırının altında yaşayan milyonların, seslerini duyurmaları için hangi Ada'ya demir atmaları gerekir, asgari ücreti açlık sınırının üstüne taşımak için hangi Ada'ya yelken açmak gerekiyor? Bizim beklentimiz ve talebimiz; sürecin yol haritasının ortaya konulması, gerekli düzenlemelerin hak ve adalet çerçevesinde yapılması ve hukuka riayet edilmesidir" diye konuştu.

