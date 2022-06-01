Mahkeme Hacer Çınar'ın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 30 gün korunmasına kararı verdi - Haberler

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Mahkeme Hacer Çınar'ın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 30 gün korunmasına kararı verdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a karşı kullandığı ifadeler üzerine açılan davada mahkeme korunma kararı verdi. Mahkeme, Çınar'ın 30 gün süreyle Özcan'dan korunmasına, aykırı hareket etmesi halinde ise hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

HACER ÇINAR MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar verdi.

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AKSİ YÖNDE HAREKET EDERSE HAPİS CEZASI ALACAK

Ayrıca, Özcan'ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, "aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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