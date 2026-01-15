Haberler

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Güncelleme:
Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsünde belirgin şekilde kilo verdiği dikkat çekti. İmamoğlu, duruşmaya "diplomasını savunmaktan çok, devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek" için geldiğini ifade etti.

  • Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili dava Silivri'de başladı.
  • Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü.
  • Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili dava Silivri'de başladı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı. Duruşma saat 11.40'ta resmen başladı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

İşte İmamoğlu'nun son hali;

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

2 Cumhurbaşkanı Adayı, İmamoğlu Ve Demirtaş İçeride Adalet Herkese Lazım

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme155
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Murat git bir tur at ne olursun

yanıt40
yanıt12
Haber Yorumlarıkucucekdogalgaz:

adam tosun gibi olmuş içeride iyi bakmışlar

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelchuckkk:

Sizinkiler bizimle uğraştığı sürece daha çok zayıflarsınız Sağlık içÜn

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Zaten nur gibiydi daha da nurlaşmış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla

