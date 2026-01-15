Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili dava Silivri'de başladı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı. Duruşma saat 11.40'ta resmen başladı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.

İşte İmamoğlu'nun son hali;